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Майбутній священик подякував Богу за перемогу на чемпіонаті Європи WKSF

16:57, 09 листопада 2018
Суспільство
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Микола Ткачук / facebook.com/tkachuk.mykola

Спортсмен повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, що чемпіонат проходив у місті Порту (Португалія).

«З Божою допомогою показав абсолютний результат чемпіонату Європи WKSF в поштовху довгим циклом 32+32 - 67 підйомів, а також у своїй ваговій категорії. Слава Богу за все!», - написав він.

Микола Ткачук – член національної збірної України з гирьового спорту, багаторазовий чемпіон світу та України. Навчається на заочному відділенні КДАіС.

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