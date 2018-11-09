Майбутній священик подякував Богу за перемогу на чемпіонаті Європи WKSF
16:57, 09 листопада 2018Суспільство
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Микола Ткачук / facebook.com/tkachuk.mykola
Вихованець Київської духовної школи Микола Ткачук здобув перемогу на чемпіонаті Європи і подякував за це Богу.
Спортсмен повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, що чемпіонат проходив у місті Порту (Португалія).
«З Божою допомогою показав абсолютний результат чемпіонату Європи WKSF в поштовху довгим циклом 32+32 - 67 підйомів, а також у своїй ваговій категорії. Слава Богу за все!», - написав він.
Микола Ткачук – член національної збірної України з гирьового спорту, багаторазовий чемпіон світу та України. Навчається на заочному відділенні КДАіС.
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