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У Вінницькій області відновлюють дерев'яний храм XVIII століття

15:18, 09 листопада 2018
Суспільство
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Покровська церква / Фото Оратівської РДА

У селі Мала Ростівка, що в Оратівському районі, знаходиться старовинна Покровська церква XVIII століття, де вже кілька років поспіль тривають реставраційні роботи.

Нині замінено старі прогнилі дошки, перекрито дах, повідомляє "Vinnytsia PressPoint".

Реконструкцію будівлі, яка проводиться силами місцевих майстрів, фінансує  сільськогосподарське підприємство "Агроросток".

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