У Вінницькій області відновлюють дерев'яний храм XVIII століття

У селі Мала Ростівка, що в Оратівському районі, знаходиться старовинна Покровська церква XVIII століття, де вже кілька років поспіль тривають реставраційні роботи. Нині замінено старі прогнилі дошки, перекрито дах, повідомляє "Vinnytsia PressPoint". Реконструкцію будівлі, яка проводиться силами місцевих майстрів, фінансує сільськогосподарське підприємство "Агроросток".

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