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У Києві сьогодні відкриється виставка «Ікона як мистецтво»

14:13, 09 листопада 2018
Суспільство
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Виставка «Ікона як мистецтво» / mvduk.kiev.ua

На виставці будуть представлені 70 ікон, виконаних у різноманітних техніках: від традиційної яєчної темпери до гарячої емалі та розпису по мармуру, повідомляє "Музей видатних діячів української культури".

Вернісаж відбудеться 9 листопада о 18.00 у музеї Лесі Українки. Виставка триватиме по 26 листопада.

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