У Києві сьогодні відкриється виставка «Ікона як мистецтво»
14:13, 09 листопада 2018Суспільство
927 0
Виставка «Ікона як мистецтво» / mvduk.kiev.ua
У Києві 9 листопада відбудеться відкриття виставки іконописної майстерні «Небо на Землі» «Ікона як мистецтво».
На виставці будуть представлені 70 ікон, виконаних у різноманітних техніках: від традиційної яєчної темпери до гарячої емалі та розпису по мармуру, повідомляє "Музей видатних діячів української культури".
Вернісаж відбудеться 9 листопада о 18.00 у музеї Лесі Українки. Виставка триватиме по 26 листопада.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter