У Києві сьогодні відкриється виставка «Ікона як мистецтво»

У Києві 9 листопада відбудеться відкриття виставки іконописної майстерні «Небо на Землі» «Ікона як мистецтво».

На виставці будуть представлені 70 ікон, виконаних у різноманітних техніках: від традиційної яєчної темпери до гарячої емалі та розпису по мармуру, повідомляє "Музей видатних діячів української культури".

Вернісаж відбудеться 9 листопада о 18.00 у музеї Лесі Українки. Виставка триватиме по 26 листопада.