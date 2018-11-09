У львівському Гарнізонному храмі проведуть нічні екскурсії підземеллям

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові 23 та 24 листопада відбудуться екскурсії підземеллям.

Про це повідомляє "Depo.Львів" з посиланням на повідомлення організаторів.

"Для сміливих і допитливих світ підземель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла розкриватиме свої таємниці при світлі свічок, так, як це було у давнину. Протягом екскурсії ми разом з вами дізнаватимемось про минуле наймогутнішого ордену отців єзуїтів, побачимо скарби найбільшого храму старого міста і навіть те, як виглядав Львів 300, 500 та 700 років тому", – йдеться у повідомленні.

Вхід до підземелля – з боку проспекту Свободи. Екскурсії відбуватимуться щопівгодини з 20.00.