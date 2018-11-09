Наталя Могилевська випустила кліп на пісню Personal Jesus, присвячену Скрябіну

У четвер, 8 листопада, відбулася прем'єра відео Наталії Могилевської на пісню "Personal Jesus", яку співачка присвятила своєму другові Кузьмі Скрябіну.

Ідея відео належить подрузі Наталі Могилевської Ользі Навроцькій. За її словами, Кузьма багато чого хотів би сказати сьогоднішній Україні, але не може. Саме так народилася її ідея використовувати у кліпі сурдопереклад, повідомляє viva.ua.

«Я хочу подякувати українській пресі, безпосередньо журналістам за приголомшливу реакцію на пісню Personal Jesus і дуже зворушливі заголовки після прем'єри пісні на каналі "1+1". За всю кар'єру в шоу-бізнесі я не пам'ятаю такої реакції на жодну зі своїх пісень. Я рада знати, що у сфері шоубізу України мене оточують відкриті серця. Я хочу жити в такій Україні, і я вірю, що Кузьма молиться за нас», – розповіла Наталя Могилевська.