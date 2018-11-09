У Сумах на виставці реставрованих експонатів XVII-XIX століть показали Августівську ікону Богородиці

У Сумському обласному художньому музею проходить виставка реставрованих картин та предметів ужиткового мистецтва 17-19 ст.

Як повідомляють "Сумські дебати", на виставці представлені ікони, живопис, фарфор – всього понад 30 експонатів. На одному з центральних місць виставки – оновлена ікона "Явлення Августовської Божої Матері". Реставрували її в Харкові.

"Років 3-4 була на реставрації. Була порвана, темна, чорна, ми не знали, що це за ікона. Виявилося, що це Августовська ікона, яка була явлена у 1914 році, напередодні великих боїв під Польщею. Воїнам з’явилась Богородиця, яка показувала на захід. Вона цікава і рідкісна тим, що вони масово знищувались", - сказала Надія Юрченко, директор Сумського художнього музею.

Всі представлені експонати – з фондів художнього та краєзнавчого музеїв Сум. Поруч із ними – фотознімки того, якими вони були до реставрації.

"Здебільшого тут ікони, живопис і декоративно-ужиткове -це наша територія, наша Слобожанщина, наш край, ми повинні його вивчати.Реставратори харківської філії дають нам таку атрибуцію, вони можуть щось знайти чи клейма, чи якісь надписи", - сказала Ольга Плохута, завідувачка науково-фондової роботи Сумського художнього музею.

Триватиме експозиція у художньому музеї до 12 листопада.