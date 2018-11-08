На Харківщині пограбували другу за добу церкву
16:19, 08 листопада 2018Суспільство
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На Харківщині пограбували храм УАПЦ / kh.depo.ua
Харківські правоохоронці за фактом скоєння злочину відкрили кримінальне провадження.
Про це повідомляє "Depo.Харків" з посиланням на прес-службу Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви.
Пограбування храму Різдва Богородиці в селі Глушківка Куп'янського району сталося в ніч з 6 на 7 листопада.
Невідомі злодії викрали близько 200 грн готівки та прилад обігріву. На місце події викликали поліцію.
У відділі комунікації ГУНП України в Харківській області підтвердили факт пограбування храму. Слідчі дії тривають.
Вчора, 7 листопада, у селі Тернова на Харківщині чоловік поцупив з церкви УПЦ на честь Іоанна Богослова дев'ять ікон.
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