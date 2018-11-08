На Харківщині пограбували другу за добу церкву

Харківські правоохоронці за фактом скоєння злочину відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє "Depo.Харків" з посиланням на прес-службу Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви.

Пограбування храму Різдва Богородиці в селі Глушківка Куп'янського району сталося в ніч з 6 на 7 листопада.

Невідомі злодії викрали близько 200 грн готівки та прилад обігріву. На місце події викликали поліцію.

У відділі комунікації ГУНП України в Харківській області підтвердили факт пограбування храму. Слідчі дії тривають.

Вчора, 7 листопада, у селі Тернова на Харківщині чоловік поцупив з церкви УПЦ на честь Іоанна Богослова дев'ять ікон.