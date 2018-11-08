У львівському соборі святого Юра відреставрують дзвіницю

У системі публічних закупівель Prozorro оголосили тендер на проведення третього етапу реконструкції Архикатедрального собору святого Юра. Згідно із тендерною документацією, у соборі святого Юра у Львові повинні ще відремонтувати стіни та сходи, замінити дзвіницю, вікна, відреставрувати металеву огорожу, провести комунікації та встановити нові громадські вбиральні, повідомляє «Zaxid.net». Вартість робіт становить 8,3 млн гривень. За результатами аукціону, переможцем обрали ТОВ підприємство «Турист». ТОВ підприємство «Турист» виграло попередній тендер на відновлення території собору. Реконструкцію собору планують завершити у 2019 році.

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