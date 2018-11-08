На Харківщині пограбували храм УПЦ
14:42, 08 листопада 2018Суспільство
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На Харківщині пограбували храм / Національна поліція України
У Харківській області правоохоронці затримали підозрюваного у скоєнні злочину.
Інформацію про це підтвердили у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, повідомляє "Депо Харків".
За відомостями поліції, зловмисник поцупив дев'ять ікон із храму апостола Іоанна Богослова в селі Тернова Чугуївського району.
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