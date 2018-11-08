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На Харківщині пограбували храм УПЦ

14:42, 08 листопада 2018
Суспільство
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На Харківщині пограбували храм / Національна поліція України

Інформацію про це підтвердили у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, повідомляє "Депо Харків".

За відомостями поліції, зловмисник поцупив дев'ять ікон із храму апостола Іоанна Богослова в селі Тернова Чугуївського району.

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