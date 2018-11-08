На Харківщині пограбували храм УПЦ

У Харківській області правоохоронці затримали підозрюваного у скоєнні злочину. Інформацію про це підтвердили у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, повідомляє "Депо Харків". За відомостями поліції, зловмисник поцупив дев'ять ікон із храму апостола Іоанна Богослова в селі Тернова Чугуївського району.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter