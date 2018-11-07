У Києві на алеї Героїв Небесної сотні демонтували пам'ятний хрест
16:31, 07 листопада 2018Суспільство
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На алеї Героїв Небесної сотні демонтували хрест / lb.ua
У Києві на алеї Героїв Небесної сотні демонтували стелу з фотографіями та пам'ятний хрест.
Як повідомляє LB.ua, демонтаж був запланований раніше для завершення слідчих експериментів щодо подій на Майдані.
Стелу та хрест направлять на зберігання в Національний меморіальний комплекс - музей Революції гідності.
Після слідчого експерименту планується благоустрій та озеленення алеї в рамках будівництва нового меморіалу.
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