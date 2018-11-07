На Франківщині невідомі пошкодили пам'ятні хрести

Невідомі особи пошкодили оновлені бетонні пам'ятні хрести, які були встановлені на території меморіального комплексу у Коломиї.

Наразі поліцейські проводять заходи по встановленню особи (осіб) причетних до вказаного злочину та притягненню їх до кримінальної відповідальності, повідомляє "БРІЗ".

Такі дії кваліфіковано як вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто, хуліганство, вчинене із грубим порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

Відповідно до санкції статті зловмиснику (зловмисникам) загрожує відповідальність у вигляді штрафу від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6-ти місяців, або обмеження волі на строк до 5-ти років. Проводиться слідство.