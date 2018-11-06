Як виглядає найстаріший дерев'яний храм України (фото)

Колодненська церква святого Миколая Чудотворця XV століття вважається найстарішим дерев’яним храмом України та одним із найдавніших у Європі.

Як повідомляє "Тячів", її вік от-от перетне позначку у 550 років.

Відомий дослідник закарпатської сакральної архітектури Михайло Сирохман стверджує, що збудували церкву первісно у Кричівському урочищі Одарів у 1470 році, де була головною церквою православного монастиря. А у 1800-му, коли за розпорядженням австрійської влади, монастир було закрито, перевезли на підводах, запряжених волами, до Колодного. Тут, на пагорбі у центрі села, серед кремезних дубів храм височіє і зараз. Найдавнішими є стіни храму з 12-метрових колод на кам'яному фундаменті, складеному насухо. Зруби надбудовано у XVI сторіччі. У XVII або другій половині XVIII ст. перебудували вежу і прибудували галерею над бабинцем та ґанок на різьблених стовпчиках.

На стінах храму збереглися напівстерті фрагменти настінного розпису ХVIII ст. майстра-дворянина Антонія Валі – обличчя святих. Всередині церкви є кам’яний престол.

Як свідчать записи у радянських архітектурних довідниках, востаннє реставраційні роботи всередині храму проводились у 1970-1971 рр. Тоді ж на реставрацію до Львова відвезли іконостас XVII ст., та, на жаль, до храму не повернули.

Свято-Миколаївська церква у Колодному – пам’ятка архітектури всеукраїнського значення. В останні роки ХХ століття сильно занепала: покриття прогнило, дахи протікали, вода змивала чудово відреставроване настінне малювання. У 2007-2008 рр. церкву реставрували завдяки гранту посольства США в Україні. На сакральній споруді замінили дах, закрили аркаду на дзвіниці сіткою від птахів, поремонтували двері, дерев'яними кілками закрили отвори і щілини у зрубах. На пожертви сільської громади зміцнили стіни, поставили браму, на вікна — ковані ґрати, вимостили кам'яними сходами дорогу на пагорб, де знаходиться церква.

Щороку, 22 травня, на весняного «Миколи» у Колодному відзначають храмове свято дерев’яної церкви.

Під час буревію у червні на церкву впала гілка дуба. На щастя, пам’ятка не зазнала пошкоджень.