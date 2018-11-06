У Сумах відреставрували ікону Богородиці, на якій зображена подія Першої світової війни

У Сумах відреставрували ікону Пресвятої Богородиці, на якій зображена подія Першої світової війни.

Як повідомляє "Урядовий кур'єр", продовж трьох останніх років фахівці кафедри реставрації Харківської академії дизайну та мистецтв повертали до життя дивом уцілілу ікону на полотні, що зберігалася в Сумському обласному художньому музеї імені Н. Онацького. Цими днями вони завершили копітку роботу.

За словами директора музею Надії Юрченко, духовна святиня зображає події Першої світової війни. Це образ Божої Матері Августовської, що явилася 1914 року перед битвою під містом Августов Сувальської губернії (нині територія Східної Польщі, Бєлостоцьке воєводство).

За інформацією мистецтвознавців, існують п’ять основних ізводів ікони, один з яких композиційно повторює твір із зібрання сумського музею, написаний на Сумщині у селі Ярове Кролевецького району. На ньому написано прізвища жінок, коштом яких створено святиню. Благодійниці дякують Богородиці за заступництво перед важкими земними випробуваннями їхніх чоловіків.

Після реставрації ікона займе належне їй місце в експозиції музею.