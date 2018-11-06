У львівському храмі гратимуть на кобзі та бандурі

У львівському храмі на честь священномученика Климентія Шептицького 11 листопада об 11.30 відбудеться особливий концерт.

У межах фестивалю Lviv Bandur Fest, у старовинному храмі залунають старосвітська кобза та бандура, повідомляє «ТРК Львів» з посиланням на прес-службу ЛМР.

«Виконавці заспівають акустично, виконуватимуть також канти. Тому ми і вирішили зробити цей концерт у храмі, де є своя природня акустика. Церковна традиція дуже давня, так само і традиція кобзарювання походить із давніх-давен», – розповіла організатор Анастасія Войтюк.

Цьогоріч додали новий напрямок «Повернення до коріння». У цьому контексті старосвітська бандура лунає саме у сакральних спорудах.

«Для чого ми взяли цей напрям? Ми хочемо, щоб люди чітко знали своє коріння. Часто вони називають козби бандурами, контрабасами і так далі. І ми вирішили включити такий ретроспективний шматок у фестиваль. Хоча наш фестиваль, насамперед, про сучасну бандуру. Але ми свідомі того, що потрібно цінувати своє коріння», — підкреслила Анастасія Войтюк.

Із 7 до 11 листопада у Львові триватиме II Фестиваль сучасної бандури Lviv Bandur Fest 2018.