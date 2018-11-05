На Рівненщині священик УПЦ КП повісився у сараї
22:45, 05 листопада 2018Суспільство
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Священик служив у місцевій церкві майже тридцять років / znaj.ua
У п'ятницю, 2 листопада, на Рівненщині священик УПЦ КП повісився у сараї.
Про це повідомляє znaj.ua з посиланням на місцеві ЗМІ.
У повідомленні йдеться, що у селі Рогізне Демидівського району священнослужитель місцевої церкви Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП отець Віталій скінчив життя самогубством через повішення.
Жителі села Рогізне розповідають, що Віталій Возний 27 останніх років правив у їхній церкві. Згадують його як доброго священнослужителя.
На похороні отця Віталія, який відбувся 3 листопада, до церкви його не заносили, проте відспівували на місці поховання – рогізенському цвинтарі. Провести батюшку в останню путь прийшло багато його односельців, а також мешканці сіл, де він служив.
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