У п'ятницю, 2 листопада, на Рівненщині священик УПЦ КП повісився у сараї.

Про це повідомляє znaj.ua з посиланням на місцеві ЗМІ.

У повідомленні йдеться, що у селі Рогізне Демидівського району священнослужитель місцевої церкви Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП отець Віталій скінчив життя самогубством через повішення.

Жителі села Рогізне розповідають, що Віталій Возний 27 останніх років правив у їхній церкві. Згадують його як доброго священнослужителя.

На похороні отця Віталія, який відбувся 3 листопада, до церкви його не заносили, проте відспівували на місці поховання – рогізенському цвинтарі. Провести батюшку в останню путь прийшло багато його односельців, а також мешканці сіл, де він служив.