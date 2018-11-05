У Житомирі запропонували збудувати церкву на місці знесеної більшовиками каплиці

Житомирська громадська організація "СА" Молода сила" вирішила ініціювати звернення громадян до мера Житомира Сухомлина з приводу відродження історичної справедливості - будівництва Української Православної Церкви на Соборній площі в центрі Житомира.

Про це заявив лідер організації екс-депутат міської ради Олег Малиновський на своїй сторінці в фейсбук і опублікував фотографію збору підписів біля Універмагу в центрі міста. Про це повідомляє "Журнал Житомира".

За його словами, у другій половині XIX століття на Соборній площі в Житомирі була зведена православна Євдокиєвська каплиця - «безмовний, але красномовний проповідник вічної істини слова Божого».

"Назва «Соборна площа» залишилася, а от храм - «собор людських душ» - у 1925 році був знищений. Євдокиєвська церква зводилася за ініціативою і на кошти громади. Здійснення будівництва за рахунок громади Житомира. Кошти на зведення церкви будемо збирати всім народом! Тому і називатися вона буде народною", - впевнений Олег Малиновський.

Євдокиєвська каплиця була побудована у Житомирі у 1868 році. Знесли її більшовики перед відкриттям пам'ятника Леніна в 1926 році, а вздовж усієї площі зробили сквер.