Під сходами Андріївської церкви серед сміття знайшли оклад старовинної ікони

У Києві, під час ремонтно-реставраційних робіт у приміщенні під сходами Андріївської церкви серед сміття виявили оклад старовинної ікони.

Про це у Facebook написав заступник генерального директора Національного історико-архітектурного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко, повідомляє zik.ua.

«Під час ремонтно-реставраційних робіт на горищі під сходами Андріївської церкви знайшли оклад від ікони ХІХ століття. Оклад реставратори передали в фонди заповідника», – зазначив він і додав, що за словами робітників, оклад лежав просто посеред будівельного сміття.