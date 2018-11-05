У Києві сьогодні відбудеться благодійний спектакль, щоб оплатити лікування актора ТЮГу
10:19, 05 листопада 2018Суспільство
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У Києві 5 листопада Сєва Новгородцев, «Брати Карамазови» і молоді актори зіграють у виставі «Цой. Осінь. Театр».
Як повідомили організатори заходу, кошти, отримані від продажу квитків, підуть на лікування молодого актора київського ТЮГу Тараса Мельничука.
У виставі візьмуть участь молоді актори театру «Сonnect» та зірки української рок-сцени Серго Чантурія та Андрій Кордон «Пірата Бенд».
Під час вистави також покажуть короткометражний фільм київського режисера Сергія Лисенка « Кінець Канікул», знятий під час першого перебування в Києві Віктора Цоя та групи «Кіно».
Вистава відбудеться у київському академічному театрі юного глядача на Липках о 19.00. Також заплановано підхід до преси о 18.45.
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