У львівському парку Іоанна Павла ІІ облили зеленкою зображення Божої Матері

Сьогодні, 3 листопада, уночі невідомі вандали пошкодили хресну дорогу в парку Івана Павла ІІ на Сихові.

Про це у коментарі Tvoemisto.tv повідомив речник патрульної поліції Львівської області Мар'ян Шпитак.

За його словами, до поліції зі заявою звернувся настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці.

«В парку всі таблички хресної ходи хтось зламав, вночі облили зеленкою Матір Божу, а ще 7 молодих сакур зламали. Справою займаються слідчі. Проте патрульна поліція в свою чергу також посилить патрулювання цього району», – розповів Мар'ян Шпитак.

Він додав, що в нічний час патрульні будуть звертати особливу увагу на територію парку та біля церкви.