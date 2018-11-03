На Рівненщині з храму УПЦ викрали три старовинні ікони та напрестольний хрест
01:19, 03 листопада 2018Суспільство
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Злочинці потрапили до храму боковими дверима / rivne.church.ua
У селі Українка, Острозького району Рівненщини було пограбовано місцевий Свято-Троїцький храм УПЦ.
Сліди пограбування помітили жінки, які у п’ятницю 2 листопада прийшли прибирати до храму, повідомляє сайт Рівненської єпархії УПЦ.
Так, зі слів настоятеля протоієрея Анатолія Сопіги злочинці потрапили до храму боковими дверима, коли це було зроблено - невідомо. Зловмисники викрали три старовинні ікони та напрестольний хрест.
Про злочин було повідомлено місцеву поліцію, на місці події працювали правоохоронці, тривають слідчі дії.
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