У Тернополі чоловік обікрав церковний кіоск

Правоохоронці Тернополя розшукують чоловіка, причетного до крадіжки.

За попередньою інформацією, він обікрав церковний кіоск в храмі Архистратига Михаїла, повідомляє "Тернопіль Наживо".

За словами скарбника церкви, він саме перераховував кошти, як почув, що попадали книги. Поки чоловік піднімав літературу, в кіоск проник невідомий і забрав гроші – вісім тисяч гривень. Зловмисника зафіксувала камера відеоспостереження.