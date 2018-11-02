У Тернополі чоловік обікрав церковний кіоск
15:43, 02 листопада 2018Суспільство
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Поліція розшукує злодія / Фото УНІАН
Правоохоронці Тернополя розшукують чоловіка, причетного до крадіжки.
За попередньою інформацією, він обікрав церковний кіоск в храмі Архистратига Михаїла, повідомляє "Тернопіль Наживо".
За словами скарбника церкви, він саме перераховував кошти, як почув, що попадали книги. Поки чоловік піднімав літературу, в кіоск проник невідомий і забрав гроші – вісім тисяч гривень. Зловмисника зафіксувала камера відеоспостереження.
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