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У Тернополі чоловік обікрав церковний кіоск

15:43, 02 листопада 2018
Суспільство
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Поліція розшукує злодія / Фото УНІАН

За попередньою інформацією, він обікрав церковний кіоск в храмі Архистратига Михаїла, повідомляє "Тернопіль Наживо".

За словами скарбника церкви, він саме перераховував кошти, як почув, що попадали книги. Поки чоловік піднімав літературу, в кіоск проник невідомий і забрав гроші – вісім тисяч гривень. Зловмисника зафіксувала камера відеоспостереження.

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