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На Львівщині затримали злочинця, який обікрав монастир УГКЦ

16:36, 01 листопада 2018
Суспільство
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Святопокровський монастир / zik.ua

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області, жінка повідомила, що з  приміщення монастиря було викрадено образи, постільну білизну, валізи та інше майно.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, злодій проник у приміщення, пошкодивши вхідні двері. Також встановлено, що до скоєння злочину причетний раніше судимий 58-річний мешканець Яворова. Речові докази поліцейські у нього вилучили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Проводиться досудове розслідування.

Свято-Покровський монастир сестер-василіанок УГКЦ розташований у Яворові; у ньому живуть 11 сестер. 

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