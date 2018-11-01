На Львівщині затримали злочинця, який обікрав монастир УГКЦ

До поліції 31 жовтня з заявою про крадіжку звернулась настоятелька одного з монастирів, розташованого у місті Яворів.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області, жінка повідомила, що з приміщення монастиря було викрадено образи, постільну білизну, валізи та інше майно.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, злодій проник у приміщення, пошкодивши вхідні двері. Також встановлено, що до скоєння злочину причетний раніше судимий 58-річний мешканець Яворова. Речові докази поліцейські у нього вилучили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Проводиться досудове розслідування.

Свято-Покровський монастир сестер-василіанок УГКЦ розташований у Яворові; у ньому живуть 11 сестер.