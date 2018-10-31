У Львові знайшли унікальний лист-привітання монахів-студитів митрополиту Андрею Шептицькому

Синкел у справах монашества у Львівській архієпархії УГКЦ Юстин Бойко на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук опублікував унікальні архівні документи - лист-привітання монахів Лаври святого Антонія Печерського у Скнилові адресований митрополиту Андрею з нагоди іменин.

Про це повідомляє galinfo.com.ua.

"Працюючи з листами монахів Скнилівської Студитської Лаври святого Антонія Печерського у Скнилові, натрапив на один справді унікальний документ.

Є ним лист-привітання монахів адресований митрополиту Андрею з нагоди іменин. Його особливістю є орнамент. Монахи вирішили прикрасити своє привітання малюнком, який зображає вигляд головного корпусу Скнилівської Лаври. Малюнок виконаний олівцем.

Таким чином можна сміливо сказати, що нам вдалося віднайти перше і на даний час єдине зображення Скнилівської Лаври, а саме її головного корпусу", - повідомив отець Юстин Бойко.

У Скнилові була перша монаша обитель монахів Студитів -Лавра святого Антонія Печерського, яку освятив особисто митрополит Андрей 24 листопада 1906 року.

Скнилівська Лавра була знищена у 1918 році внаслідок польсько-української війни, а монахи змушені були покинути рідну обитель.

Зараз на місці, де була Лавра, встановлено пам'ятний хрест.