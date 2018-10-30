На Львівщині храм-пам’ятник архітектури відреставрують за 28 мільйонів гривень

У ЛОДА шукають підрядника для комплексної реставрації Монастирського храму з дзвіницею, що розташований у смт. Підкамінь Бродівського району Львівської області.

Відповідний тендер розміщено на порталі Prozorro, повідомляє vezha.net.ua.

Замовником реставрації храму є Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації. Він оцінив роботи у 28 мільйонів 551 тисячу гривень.

Згідно з технічним завданням, планують провести чистку та реставрацію фасадів, закарбування тріщин, встановлення плит, оздоблювальні роботи (штукатурка, фарбування, позолочення), облаштування сходів та огорожі. Також заново будуть розробляти віконні та дверні коробки.

Окрім того, технічним завданням передбачено відновлення дзвіниці храму та впорядкують територію навколо нього під невеликий парк.

Аукціон з пошуку підрядника розпочнеться 15 листопада, а закінчити реставрацію планують 31 грудня 2020 року.

*Монастирський храм є пам’яткою архітектури національного значення XV-XVIII ст.