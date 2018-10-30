этот материал доступен на русском

На Закарпатті відспівали загиблого учасника бойових дій на Сході України

13:07, 30 жовтня 2018
Суспільство
2124 0
На Закарпатті відспівали загиблого учасника бойових дій / news.church.ua

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Мукачівської єпархії.

З благословення митрополита Феодора відспівування звершили протоієрей Михаїл Ганчич і протоієрей Василій Звонар.

В останню путь спочилого прийшли провести рідні та близькі, волонтери та жителі міста.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter