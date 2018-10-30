На Закарпатті відспівали загиблого учасника бойових дій на Сході України

У місті Іршава Закарпатської області 29 жовтня відбулося поховання загиблого учасника бойових дій на сході України – Петра Ваша.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Мукачівської єпархії.

З благословення митрополита Феодора відспівування звершили протоієрей Михаїл Ганчич і протоієрей Василій Звонар.

В останню путь спочилого прийшли провести рідні та близькі, волонтери та жителі міста.