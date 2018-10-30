На Закарпатті відспівали загиблого учасника бойових дій на Сході України
13:07, 30 жовтня 2018Суспільство
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На Закарпатті відспівали загиблого учасника бойових дій / news.church.ua
У місті Іршава Закарпатської області 29 жовтня відбулося поховання загиблого учасника бойових дій на сході України – Петра Ваша.
Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Мукачівської єпархії.
З благословення митрополита Феодора відспівування звершили протоієрей Михаїл Ганчич і протоієрей Василій Звонар.
В останню путь спочилого прийшли провести рідні та близькі, волонтери та жителі міста.
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