«Помити Київ святою водою»: українці - про «Бал у Сатани» на Хелловін

Центр інформації Української Православної Церкви на своїй офіційній сторінці у Facebook запропонував користувачам мережі висловити свою думку щодо «Бала у Сатани», який відбудеться у Києві 31 жовтня у закладі біля Андріївської Церкви.

Як йдеться у анонсі заходу, у Києві «святкуватимуть» Halloween, відтворюючи «Бал у Воланда».

«31 жовтня усі грішники Києва запрошені на бал до Месіра! Наймасштабніша вечірка на Хелловін - Бал Сатани», - йдеться у повідомленні.

На вечірці обіцяють «сеанс чорної магії», виступ шоу-балету грішниць та інше. Свою думку на запропоновану тему висловили жителі різних регіонів України, а також віруючі з-за кордону. Понад 95% користувачів висловили своє обурення як «Балом Сатани», так і самим святкуванням Хелловіну у православній країні.

«Йдуть, думаючи, що це все просто шоу, жарт. Наслідки потім страшні, відмиватися сльозами і покаянням довго прийдеться, якщо пощастить», - написав Дмитро Білокінь. «Англійсько-американська традиція, яка не має нічого спільного ні з релігією, ні з культурою України», - вважає Іван Туманов.

«Людей привчають із симпатією ставитися до Сатани», - обурюється Тетяна Маширо.

«Хелловін, як і гей-парад - сатанинські свята», - вважає Ангела Сидоренко. Деякі користувачі висловлювали свої думки у філософській та віршовій формі.

Так, Наталя Корнівська написала: «Наш світ скотився вже до дна, тримається - на волосині! Справляє шабаш Сатана у православній Україні...». А Сергій Максимов згадав відому цитату Ніцше: «Якщо довго вдивлятися у безодню, безодня почне вдивлятися в тебе. Це і є Хелловін».

Частина українців налаштована вкрай негативно, вимагаючи заборони Хелловін та висловлюють протест проти «Бала Воланда» у серці столиці.

«Гірше не придумаєш! Все дійсно як у романі! У гонитві за наживою і прибутком організатори знову будуть заманювати нерозбірливих людей на яскраві видовища, істинної і страшної суті яких вони не розуміють», - міркує Діана Фещенко.

«Мені здається, є речі, які переходять будь-які межі, і пасивна реакція подібна засуджувальному мовчанню і закриванню очей на беззаконня. Я думаю, треба нам, православним, а в першу чергу нашим пастирям, висловити свій протест і обурення та сказати, що весь цей задум - свято зла і розпусти, призведе до наслідків, подібних до Керчі та ще гірших», - написала Наталя Добролюбова.

«Це огидне святкування повинно бути заборонено у православній державі», - вважає Тетяна Кицан.

Святкувати Хелловін в Україні – значить переймати чужі традиції, забуваючи про власні, вважають українці.

«Питання до всіх українців: ми де живемо, в Америці чи в Україні? Всі ж так борються за Україну, а святкують американські "свята". Це обурливо. Неначе в нас своїх свят немає», - говорить Надія.

«Це неприйнятно для нашої культури та для нашої країни, - пише Георгій Коваленко. - Є українські, в тому числі православні свята, які мають мораль для дітей, які наповнюють душі та серця людей радістю, теплом, надією, любов'ю. А яка ціль в організації данного "свята"? Які "глибокі та наповнюючі" образи використовуються? Який глибокий високоморальний зміст? Навіщо цей гарбузовий примітив у країні, де й так вистачає зла та жорстокості?».

Олександр Соколенко пропонує взагалі не приділяти уваги зазначеній події, аби «не рекламувати її».

«Це, звісно, не добре, але я вважаю, що зайвий галас цій події більшу рекламу зробить. Дітей потрібно своїх виховувати відповідно до християнських цінностей і бути для них прикладом. Так, Церква зобов'язана акцентувати увагу на тому, що з християнської точки зору такі заходи є неприйнятними. Але істерії з цього приводу не варто», - вважає Олександр Соколенко.

Частина користувачів мережі висловилася на захист святкування Хелловіна.

«Нічого страшного в тому, щоб відігнати нечисту силу немає! Просто наші православні люди зовсім не розуміють значення цього свята. Якщо душа чиста то ніякі ''біси'' її не торкнуться. На Різдво теж одягаються в костюми кози і чорта, але ще ніхто не перетворився на козу або на щось інше», - вважає Надія Кондратюк.

Деякі користувачі дали поради, як боротися із наслідками «Бала Сатани». Скажімо, Катерина Бєлкіна пропонує після Хеллоуіна «помити Київ святою водою».