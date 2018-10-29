На Закарпатті представники релігійних та громадських організацій обговорили стратегію захисту клімату в Східній Європі

У реколекційному центрі біля костелу Воздвиження Чесного Хреста, що в селі Синяк на Мукачівщині, 25-27 жовтня відбулася міжнародна конференція «Альянс релігійних і громадських організацій на захисті клімату Східної Європи».

Конференція відбулася у рамках проекту Союзу охорони природи Німеччини (NABU), повідомляє сайт Мукачівської єпархії УПЦ.

Метою та завданням міжнародної конференції в Україні були: створення Програми Комітету із захисту клімату IRCEF; затвердження Комітету із захисту клімату IRCEF складу робочої групи комітету, які будуть координувати спільну роботу в своїх країнах та інше.

Участь у роботі конференції взяло духовенство Мукачівської єпархії. Зокрема, з вітальними словами та доповідями перед учасниками виступили: намісник Середнянського Стрітенського чоловічого монастиря, архімандрит Миколай (Шестак) та настоятель Хрестовоздвиженського собору міста Ужгорода, протоієрей Димитрій Сидор.

Участь в конференції взяло духовенство та науковці з кількох країн Східної Європи, зокрема Німеччини, представники Молдови, Грузії, Вірменії, Білорусії, а також України.

Серед присутніх були: Борис Тихомиров, директор програм Союзу охорони природи Німеччини, керівник проекту (NABU, Берлін, ФРН), єпископ Майнек Антал, Голова Комісії з екології Римо-Католицької церкви в Україні, (Україна), Нарек Григорян, Програма «НАБУ-Вірменія» (Єреван, Вірменія), єпископ Ніл, Мукачівська греко-католицька єпархія, Арсен Мелікян, Єреванський державний університет (Єреван, Вірменія), Гулик Шошиташвілі, Асоціація громадянського розвитку (Грузії, Тбілісі), Сергій Юшкевич, керівник напрямку «Церква і охорона навколишнього середовища «Центру екологічних рішень» (Мінськ, Білорусь), о. Ігор Плевскій, «Оптима Фіде» (Кишинів, Молдова).

У рамках проведення з’їзду відбулася молитва за відповідальності за Творіння і захист клімату в Східній Європі.