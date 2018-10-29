У Києві невідомі розмалювали стіни монастиря УПЦ КП рекламою наркотиків
17:58, 29 жовтня 2018Суспільство
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У Києві невідомі розмалювали стіни монастиря УПЦ КП / facebook.com
Навпроти Києво-Печерської лаври на стінах Свято-Феодосіївського монастиря УПЦ КП зловмисники нанесли графіті з вказівкою координат прихованих наркотиків.
Як повідомляє "Вечірній Київ", депутат Київради Ярослав Діденко, вперше помітив наркографіті на стінах храму й звернувся до поліції.
"Давайте всі разом вимагати взяти під контроль це скандальне питання нашу поліцію. Я звернуся до Міністра внутрішніх справ і керівництва поліції. Давайте не мовчати!", – додає посадовець.
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