У Києві невідомі розмалювали стіни монастиря УПЦ КП рекламою наркотиків

Навпроти Києво-Печерської лаври на стінах Свято-Феодосіївського монастиря УПЦ КП зловмисники нанесли графіті з вказівкою координат прихованих наркотиків.

Як повідомляє "Вечірній Київ", депутат Київради Ярослав Діденко, вперше помітив наркографіті на стінах храму й звернувся до поліції.

"Давайте всі разом вимагати взяти під контроль це скандальне питання нашу поліцію. Я звернуся до Міністра внутрішніх справ і керівництва поліції. Давайте не мовчати!", – додає посадовець.