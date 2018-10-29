У Києві в церквах для дітей проведуть квести (рос.)
На этой неделе во время осенних каникул (с 29 октября по 4 ноября) дети могут с пользой провести время.
Как сообщает "Информатор", досугом станет посещение музеев со специальной детской программой квестов.
29 октября, понедельник
Национальный заповедник «София Киевская». Образовательно-игровой квест «Тайны древних стен», улица Владимирская, 24 (12.00).
Национальный заповедник «София Киевская». Образовательно-познавательная программа «Тайны Софии», улица Владимирская, 24 (14.00).
30 октября, вторник
Музей «Андреевская церковь». Образовательно-игровой квест «Знакомьтесь, наши соседи», Андреевский спуск, 23, (12.00).
Музей «Кирилловская церковь». Образовательно-игровой квест «Знакомимся с Кирилловской церковью», улица Елены Телиги, 12, (13.00).
Музей «Золотые ворота». Образовательно-игровой квест «Загадки Золотоворотского сквера», улица Владимирская, 40а, (14.00).
Национальный заповедник «София Киевская». Образовательно-познавательная программа «Рисуем ангела», улица Владимирская, 24, (15.00).
31 октября, среда
Национальный заповедник «София Киевская». Образовательно-игровой квест «Княжескими тропами», улица Владимирская, 24, (12.00).
Национальный заповедник «София Киевская». Мастер-класс по монотипии, 13:00 (, г. Киев, ул. Владимирская, 24.
Национальный заповедник «София Киевская». Образовательно-игровой квест «Золото гетмана», улица Владимирская, 24, (14.00).
Национальный заповедник «София Киевская». Экскурсия «Анна Ярославна: экскурс в историю», улица Владимирская, 24, (15.00).
1 ноября, четверг
Музей «Кирилловская церковь». Образовательно-игровой квест «Знакомимся с Кирилловской церковью», улица Елены Телиги, 12, (12.00).
Музей «Золотые ворота». Образовательно-игровой квест «Загадки Золотоворотского сквера», улица Владимирская, 24, (13.00).
Национальный заповедник «София Киевская». Образовательно-познавательная программа «Рисуем ангела», улица Владимирская, 24, (14.00).
2 ноября, пятница
Музей «Андреевская церковь». Образовательно-игровой квест «Знакомьтесь, наши соседи», Андреевский спуск, 23, (12:00). Регистрация по телефонам: (044) 278-58-61, (096) 884-18-15;
Национальный заповедник «София Киевская». Образовательно-познавательная программа «Тайны Софии», улица Владимирская, 24, (13.00).
Национальный заповедник «София Киевская». Образовательно-игровой квест «Золото гетмана», улица Владимирская, 24, (14.00).
3 ноября, суббота
Музей «Золотые ворота». Образовательно-познавательная программа «Архитектурных фантазий мастера», улица Владимирская, 24, (12.00).
Национальный заповедник «София Киевская». Образовательно-игровой квест «Княжескими тропами», улица Владимирская, 24, (13.00).
Музей «Кирилловская церковь». Образовательно-игровой квест «Знакомимся с Кирилловской церковью», улица Е. Телиги, 12, (14.00).
Национальный заповедник «София Киевская». Экскурсия «Анна Ярославна: экскурс в историю», (15.00).
4 ноября, воскресенье
Национальный заповедник «София Киевская». Образовательно-игровой квест «Тайны древних стен», улица Владимирская, 24, (12.00).
Музей «Золотые ворота». Образовательно-познавательная программа «Архитектурных фантазий мастера», улица Владимирская, 40а, (13.00).
Национальный заповедник «София Киевская». Мастер-класс по монотипии, улица Владимирская, 24, (14.00).
Перед тем, как отправиться в музей, обязательно уточняйте условия посещения — некоторые из них предоставляют бесплатный вход только некоторым категориям (ученики, студенты, пенсионеры). Также может поменяться график работы.