До 25-річчя Музею волинської ікони провели наукову конференцію

У приміщенні Волинського краєзнавчого музею 25 жовтня відбулося відкриття XXV Міжнародної наукової конференції «Волинська ікона: дослідження та реставрація», приуроченої до 25-річчя заснування Музею волинської ікони.

Учасниками заходу стали історики, мистецтвознавці, музеєзнавці, краєзнавці з України, Росії, Білорусі, Польщі, повідомляє сайт Волинської єпархії УПЦ.

До роботи конференції долучилися й священнослужителі Волинської єпархії: проректор Волинської духовної семінарії з наукової роботи протоієрей Олександр Федчук підготував дослідження про Пугинський василіанський монастир, а протоієрей Юрій Михайлов представив свій авторський матеріал з історії Різдво-Богородичної церкви міста Каменя-Каширського, де отець Юрій є настоятелем.

Відбулась урочиста академія з нагоди 25-річчя Музею волинської ікони, у котрій взяли участь священнослужителі – автори доповідей, а також голова єпархіального просвітницького відділу протоієрей Валентин Марчук.

З благословення керуючого Волинською єпархією УПЦ єпископа Волинського і Луцького Нафанаїла, протоієрей Олександр Федчук привітав співробітників музейного закладу з ювілеєм його роботи, побажавши Божої допомоги у подальшій праці з популяризації духовної спадщини Волинського краю. Від імені владики отець Олександр вручив директору Волинського краєзнавчого музею Анатолію Силюку, який нещодавно відзначив своє 60-річчя, медаль «Волинської ікони Пресвятої Богородиці», а колективу Музею волинської ікони – благословенну архієрейську грамоту.