Філарет запропонував Українській Православній Церкві змінити назву

Глава УПЦ КП заявив, що всі наявні наразі в Україні Церкви зіллються в одну, а ті, хто залишиться на канонічній території РПЦ, мають позбутися можливості називатися українською церквою.

Як повідомляє "РБК", дата проведення об'єднавчого собору поки не відома, проте вже ясно, що за його рішенням буде створена єдина організація, заявив Філарет.

За його словами, новостворену структуру будуть називати Київським патріархатом, а в офіційних документах вона буде іменуватися Українською Православною Церквою за аналогією до раніше створених помісних Сербської, Болгарської, Румунської та інших православних церков.