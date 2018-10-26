З Миколаєм Караченцовим простяться 29 жовтня

У Москві за день до свого 74-річчя, 26 жовтня о 9 годині ранку, помер актор Миколай Караченцов.

Як повідомляє російське інформагентство, з артистом попрощаються 29 жовтня в московському театрі "Ленком".

Сьогодні, 26 жовтня, на літургії в Новодівичому монастирі Патріарх Кирил підніс молитву за упокій новопреставленого раба Божого Миколая.

Вдова Людмила Поргіна повідомила про те, що Миколая Караченцова поховають на Новодівичому кладовищі.

Актор театру та кіно Миколай Караченцов народився 27 жовтня 1944 року в Москві.

У кіно Миколай Караченцов почав зніматися у 1967 році. За свою кар'єру актор знявся у понад ста фільмах, серед яких "Старший син", "Собака на сіні", "Пригоди Електроніка", "Будинок, який побудував Свіфт", "Людина з бульвару Капуцинів", "Білі роси", "Трест, який лопнув" і багатьох інших.

28 лютого 2005 року актор потрапив в автомобільну аварію, в результаті якої отримав черепно-мозкову травму. Він припинив акторську кар'єру.

Після автокатастрофи його дружина дала обітницю, що, "як тільки він стане на ноги, вони поєднуються церковним шлюбом". Миколай Караченцов і Людмила Поргіна повінчалися в храмі Симеона Стовпника на Новому Арбаті. Таїнство було звершено в день 30-річчя їхнього спільного життя. Саме в цьому храмі проходили зйомки деяких епізодів фільму "Щастя ти моє", в якому Караченцов грав незадовго до аварії. "І коли з Колею трапилася біда, я прийшла сюди молитися про його здоров'я", – розповіла дружина актора.

У 2012 році Миколай приїжджав у Київ на фестиваль православного кіно «Покров».

У 2017 році артист знову потрапив у серйозне ДТП. Караченцов отримав струс мозку й був доставлений в лікарню. У вересні минулого року в актора діагностували неоперабельну ракову пухлину в лівій легені.