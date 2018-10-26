У Луцьку на виставці представили 60 унікальних творів сакрального мистецтва Волині XVII–ХІХ ст.

Понад 60 унікальних творів сакрального мистецтва Волині XVII–ХІХ століть, зокрема ікони, стародруки, предмети металопластики, декоративної різьби та скульптури, можна оглянути в залі Волинського краєзнавчого музею.

Як повідомляють "Волинські новини", виставку «Врятована сакральна спадщина Волині» відкрили 25 жовтня. Презентації експозиції передувала конференція з нагоди 25-річчя Музею волинської ікони.

Як зазначив директор Волинського краєзнавчого музею Анатолій Силюк, виставка – своєрідна спроба довести, що музей – це не склад, де зберігаються об’єкти старовини. Так, експозиція демонструє результати клопіткої праці дослідників установи, а також уміння реставраторів.

Він розповів, що більшість ікон та інших сакральних предметів на виставці «Врятована сакральна спадщина Волині» виставлено вперше після реставрації. До другого життя ікони вдалося повернути завдяки коштам Міністерства культури та співпраці з Національним науково-дослідним реставраційним центром у Києві.