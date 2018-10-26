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На Львівщині у костелі провели акцію «Музика в храмі»

10:33, 26 жовтня 2018
Суспільство
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«Музика в храмі» / zik.ua

Про це повідомляє IA ZIK з посиланням на дані Жовківської РДА.

Під час концерту звучали класичні та релігійні твори.

У мистецькій акції взяли участь хор храму Благовіщення Пресвятої Богородиці села Равське, вокальне тріо з Маріїнської дружини церкви святого Юрія, народний камерний вокальний ансамбль «Аколада» НД «Просвіта» НУ «Львівська політехніка» та парафіяльний хор православної церкви святих апостолів Петра й Павла міста Жовкви. 

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