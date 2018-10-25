На Львівщині вулицям присвоїли імена Йосафата Коциловського та Йосифа Сліпого

Рішенням сесії Городоцької міської ради присвоєно імена новим вулицям у Городку Львівської області – Юрія Березинського (продовження попередньо названої вулиці), Йосафата Коциловського, Йосифа Сліпого та Павла Шандрука.

Про це повідомляє IA ZIK з посиланням на дані Городоцької міської ради.

Імена вулицям в місті Городку присвоєно в районі об’їзної дороги для будівництва об’єктів придорожнього сервісу та в кварталі індивідуальної житлової забудови, в урочищі «Стрельбище».

Йосафат Коциловський – священик, доктор філософії і теології, професор, єпископ Перемишльської єпархії УГКЦ, виходець із чину святого Василія Великого, блажений католицької церкви.

Йосиф Сліпий – єпископ УГКЦ, кардинал РКЦ; з 1 листопада 1944 року митрополит Галицький та архієпископ Львівський, з 23 грудня 1963 року верховний архієпископ Львівський – предстоятель УГКЦ.