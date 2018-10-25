Глава УАПЦ сподівається отримати замість Андріївської церкви інше приміщення

Наразі УАПЦ ще не запропонували церковне приміщення взамін Андріївської церкви, адже Верховна Рада не має повноважень роздавати культові споруди – це прерогатива Кабінету міністрів.

Про це зазначив глава Української Автокефальної Православної Церкви Митрополит Макарій у ефірі програми «Гра Z вогнем» на телеканалі ZIK.

«Щодо передачі Андріївської церкви, то я сподіваюся, що Президент України дотримається слова і замість відданої церкви надасть УАПЦ інше приміщення на богослужіння», – сказав Митрополит Макарій.

«Є багато споруд, які могли б перейти до УАПЦ. Зокрема, Мала Софія, Кирилівська церква та Церква Спаса на Берестові. УАПЦ готові до участі у Об’єднавчому соборі, утім нам ще не надходило жодних пропозицій», – зазначив Глава УАПЦ.

Як повідомлялося, Верховна Рада України підтримала законопроект щодо передачі пам’ятки архітектури національного значення – Андріївської церкви Вселенському Патріархату.