У Львові невідомі обклеїли храм УПЦ плакатами із зображенням Сталіна

У Львові в ніч з 20 на 21 жовтня невідомі особи обклеїли стіни храму св. князя Володимира УПЦ листівками із зображенням Сталіна і написами «Сталінський патріархат».

Про це повідомляє прес-служба Львівської єпархії Української Православної Церкви.

У лютому цього року цей храм постраждав внаслідок підпалу, і зараз відновлюється коштом парафіян. Винуватців злочину досі не знайшли.

"Звертаємо увагу, що п’ятий пункт рішення Святого і Священного Синоду під головуванням Вселенського Патріарха, від 9- 11 жовтня 2018 року виголошує: «Звернутися до всіх залучених сторін із закликом утримуватися від захоплення церков, монастирів та іншого майна, а також від будь-яких інших насильницьких дій та помсти, щоб перемагали мир і любов Христа». На жаль, в діях невідомих осіб, які спаплюжили Свято-Володимирський храм ми не спостерігаємо ані Христової любові до ближніх, ані прагнення до миру", - ідеться у повідомленні.

У Львівській єпархії також виступили із зверненням "припинити розбурхування міжконфесійної ворожнечі в цей важливий момент церковної історії України" та просять парафіян Свято-Володимирської церкви "зберігати спокій, молитися і покласти вирішення цієї ситуації на Промисл Божий".