У Києві відбулася Міжнародна конференція, присвячена ролі Церков у стратегії примирення

У Києві з 17 по 19 жовтня пройшла Міжнародна конференція «Стратегії примирення. Роль Церков в Україні».

Організатором конференції виступила група «Примирення у Європі», до складу якої від Української Православної Церкви входять: Відділ зовнішніх церковних зв’язків та благодійний фонд «Академічна ініціатива», а з 2009 року – проректор Київської духовної академії з науково-богословської роботи професор Володимир Вікторович Бурега. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Від закордонних гостей в конференції взяли участь представники різних християнських конфесій Білорусі, Польщі та Німеччини. Серед українських учасників були представники церков і різних релігійних громад, міжнародних організацій, посольств, широкої громадськості.

На конференції обговорювались теми конфліктних ситуацій в Україні, зокрема на сході нашої держави та у сфері церковно-державних відносин. Учасники висловили різні позиції щодо запланованих тем. Модератором першого пленарного засідання форуму став ректор Київських духовних шкіл Єпископ Білогородський Сильвестр.

Також були зачитані доповіді про досвід примирення в Польщі й Німеччині та участі Церков у цьому процесі.