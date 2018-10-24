У Запоріжжі Рада релігійних організацій підписала заяву про недопущення провокацій

Під час засідання Ради релігійних організацій при голові Запорізької ОДА представники релігійних конфесій підписали спільну заяву-звернення до народних обранців, державних інституцій, чиновників регіонального рівня, членів релігійних рухів, воїнів та ветеранів, представників профспілок та роботодавців Запоріжжя з проханням утриматися від провокацій, дій, закликів і гасел, які спрямовані на дестабілізацію мирного життя.

Як повідомляє прес-служба Запорізької ОДА, з призовами до миру звернувся голова облдержадміністрації Костянтин Бриль.

"Останнім часом ми бачимо, що ті процеси, які відбуваються в суспільстві отримують дуже гостру реакцію. Особливо це стосується Томосу про автокефалію та пов’язаних із цим подій. Так, влада не втручається у питання релігії, адже Церква та релігійні організації відокремлені від держави - як це зазначено в Конституції України. Проте разом з правоохоронними органами представники влади відповідають за мир та безпеку в регіоні. І я закликаю всіх докласти максимум зусиль для того, аби на Запорізькій землі панували мир та злагода. Без провокацій та непорозумінь. [...] Ми не маємо допустити провокацій стосовно жодної з конфесій", - підкреслив Костянтин Бриль.

На розширеному засіданні Ради релігійних організацій були представники духівництва, політичних сил, профспілок та силовиків. Разом вони підписали попередньо погоджену заяву, в якій задекларували мирні наміри.