На Закарпатті представники "екологічних" підрозділів Церков обговорять питання захисту клімату

На Закарпатті, у селі Синяк, 25-27 жовтня відбудеться міжнародна конференція "Альянс релігійних і громадських організацій на захист клімату Східної Європи" у рамках проекту Союзу охорони природи Німеччини (NABU).

Як повідомляє "Закарпаття Онлайн", мета заходу - створення Програми Комітету захисту клімату IRCEF; затвердження Комітету із захисту клімату IRCEF і складу робочої групи комітету (1-2 представники від кожної країни), які координуватимуть спільну роботу у своїх країнах, обговорення перспектив пошуку фінансування Програми IRCEF.

Міжнародна конференція в Синяку підведе підсумки Східноєвропейського конкурсу «Відповідальність за Творення та захист клімату Східної Європи».

Зокрема, будуть презентовані методичний посібник для релігійних і територіальних громад щодо захисту клімату; дитячої книги-розмальовки; збірник матеріалів Східно-Європейського конкурсу "Відповідальність за створіння і захист клімату Східної Європи"; екологічний календар Східних Церков на 2019 рік; цифрового збірника найважливіших публікацій щодо захисту кліматуу.

Членські організації IRCEF обговорять розробку і проведення інформаційних днів щодо захисту клімату (публічні лекції та круглі столи) для релігійних громад і активістів недержавних природоохоронних організацій. На конференції будуть представлені друковані видання, а також нагороджені переможці та активні учасники конкурсу "Відповідальність за Творіння і захист клімату Східної Європи".

На міжнародну конференцію запрошені делегати з "екологічних" підрозділів церков і релігійних організацій, а також представники НУО, органів влади, ЗМІ та наукового світу країн Східної Європи і Німеччини, а також 40 учасників з України.