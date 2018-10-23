В УПЦ заявляють про спробу захоплення храму при Бучанській колонії

В УПЦ заявляють про те, що сьогодні, 23 жовтня, троє чоловіків, з них двоє священнослужителів УПЦ Київського патріархату, намагалися "обманом потрапити" до Свято-Анастасіївського храму при Бучанській виправній колонії строго режиму № 85 у м. Києві, але на заваді їм стала громада.

Про це у своєму коментарі для Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ розповів настоятель храму, заступник голови відділу в справах молоді з питань тюремного служіння протоієрей Миколай Могильний.

«Сьогодні троє людей, з них двоє священики Київського патріархату, досить наполегливо і нахабно намагалися проникнути в храм святої Анастасії Узорішительниці. Дізнавшись, що це клірики УПЦ КП, громада тюремного храму стала на його захист і не пустила провокаторів», — зазначив священик.

На його переконання, такі дії представників УПЦ КП "явно свідчать про настрої, протилежні тим, що декларує їхнє керівництво".

У Свято-Анастасіївському храмі, який діє при Бучанській виправній колонії вже понад 20 років постійно ведеться душпастирська та місіонерська робота.

«Тут регулярно звершуються богослужіння, сповідаються, причащаються ув’язнені. Є потужна громада, кілька священиків та співробітники Місіонерського відділу УПЦ проводять щосуботи читання, діє катехізаторська школа, у якій викладачі займаються з ув’язненими» — розповів отець Миколай.