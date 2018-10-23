На Дніпропетровщині за старовинною мапою знайшли кам'яний хрест з язичницькими та християнськими написами

Студент Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка знайшов на Дніпропетровщині старовинну мапу.

Про це йдеться у повідомлені прес-служби Дніпровського історичного музею імені Яворницького, повідомляє "Depo.Дніпро".

Студент ІІ курсу КНУ ім. Т.Г. Шевченка (ННІ "Інститут геології") Ілля Година, який мешкає у Магдалинівці Дніпропетровської області, цікавився історією рідного краю й знайшов мапу 1860 року. На мапі був вказаний курган "Могила Єфімовка" з позначенням кам'яного хреста на ньому. Студент дістався кургану й знайшов кам'яний хрест з язичницькими та християнськими написами.

За свою знахідку студент отримав грамоту від музею.