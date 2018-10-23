На Тернопільщині олень завдав тілесних травм монаху з Почаївської лаври

На Тернопіллі олень ледь не затоптав до смерті 52-річного монаха.

Інцидент стався ввечері 20 жовтня, повідомляють "Тернополяни".

До Кременецької центральної районної клінічної лікарні потрапив мешканець Почаєва, монах Почаївської лаври.

"У нього діагностували множинні рвані рани частин черепа, потиличної та скроневої ділянки, а також розрив стінок носових ходів. Попередньо відомо, що їх наслідком є удар копитом оленя", - повідомляють медики.

Травми потерпілий отримав у скиті Свято-Духівського монастиря.