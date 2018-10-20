На сайті Києво-Печерської лаври до 30-річчя її відродження вийшло відео з видами монастиря

У Києво-Печерській лаврі до 30-річчя від дня відновлення чернечого життя в обителі, з благословення намісника лаври митрополита Павла підготувлено відео.

Як повідомляє прес-служба Києво-Печерської лаври, у відео показано лаврські печери з мощами святих, печерні храми, комплекс монастирських храмів, розташованих на території обителі, а також стародавні друковані видання з фондів монастирської бібліотеки.

Кадри йдуть один за іншим на тлі молебню з акафістом Всім преподобним Печерським, який виконує братський хор Києво-Печерської лаври під керівництвом регента архімандрита Геронтія (Борисевича).

Фото надане насельником монастиря ієродияконом Ісаакієм (Пономарьовим). Відеозйомка і монтаж Гавриїла Загороднього.

Фільм буде цікавий насельникам Києво-Печерської лаври, парафіянам і прочанам.