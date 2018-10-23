На Прикарпатті засудили на 5 років двох чоловіків, які обікрали храми та сільради

Калуський міськрайонний суд засудив двох чоловіків, які обкрадали храми і сільради у Калуському, Долинському та Рожнятівському районах.

Злодії отримали по п’ять років позбавлення волі, повідомляє "Курс".

Як йдеться у вироку суду, з церков злодії виносили гроші, алкоголь та релігійну атрибутику, а з сільських рад – офісну техніку. Один із злодіїв був раніше судимий. Чоловіки вчиняли злочини з жовтня 2016 року до серпня 2017 року.

У суді обвинувачені заперечили свою причетність до злочинів. Вони зазначили, що під час досудового розслідування на них чинився тиск, внаслідок чого вони давали зізнавальні покази та брали участь у слідчих експериментах, які проводилися без захисників.

Суд вирішив, що їхня вина повністю доведена у суді речовими доказами, показаннями потерпілих та свідків.

Кожному з них суд призначив покарання по п’ять років позбавлення волі, а також зобов'язав виплатити 4860 грн матеріальних збитків "Укрпошті" та майже 36 тисяч гривень за проведення експертиз.