У Голосіївському монастирі медики, священики та психологи обговорили проблему порятунку життя ненароджених дітей

Близько 60 медиків, священиків, психологів і волонтерів-"пролайферів" із різних куточків України та з-за кордону зібрала у Києві конференція «Спаси і сохрани — за порятунок життя ненароджених дітей».

Організований всеукраїнським громадським рухом «Спаси і сохрани» форум пройшов 20 жовтня на території Свято-Покровського Голосіївського монастиря, повідомляє "Фома в Україні".

Учасники конференції обмінялися один з одним досвідом у справі збереження життя.

Засновник руху «Спаси і сохрани», настоятель столичного Свято-Макаріївського храму протоієрей Владислав Софійчук розповів про основні здобутки організації у минулі роки.

Основний напрямок діяльності «Спаси і сохрани» сьогодні — відкриття кабінетів доабортного консультування при столичних пологових будинках та поліклініках.

«Згідно із законодавством України, лікарі зобов'язані інформувати жінку, що прийшла за направленням на аборт, про ймовірні наслідки цього вчинку, і, по можливості, відрадити її від аборту. Насправді такі консультації не проводяться або проводяться чисто формально, оскільки для цього потрібні 1-1,5 години. У лікаря поліклініки немає стільки часу (крім того, виконання цієї норми ніяк не контролюється). Допомогти йому і покликаний наш кабінет», — розповів координатор руху Олександр Єрух.

На сьогоднішній день вже рік у Києві діють два таких кабінети — при пологовому будинку № 5 та у поліклініці на вул. Гарматна. Завдяки ГО «Вся Україна» у руху є стабільне фінансування, і планується відкриття ще 15-ти кабінетів.