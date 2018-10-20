У Львівському музеї історії релігії проводять благодійний аукціон ікон

У Львівському музеї історії релігії 18 жовтня відкрили виставку ікон Божої Матері. Ці ікони намалювали діти під час майстер-класу «Малярство на склі ікони Покрови». Загалом до вернісажу долучилися учні з тридцяти шкіл Львова.

Упродовж двох тижнів триватиме благодійний аукціон, під час якого кожен зможе купити ікону, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт УГКЦ.

Ці кошти скерують на допомогу бійцям 24-ї окремої механізованої бригади. Зокрема йдеться про яворівчанина Володимира Геру, який отримав поранення ще у 2014 році. Зараз йому потрібні кошти на реабілітацію.