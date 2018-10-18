У Софії Київській пояснили, у чиїй власності та користуванні тепер знаходиться Андріївська церква, після того, як 18 жовтня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника «Софія Київська».

Офіційна заява прес-служби Національного заповідника «Софія Київська» щодо користування Андріївською церквою Церквою Вселенського Патріархату опублікована на сторінці заповідника у Фейсбук і подана нижче без змін.

"Відповідно до цього Закону заявляємо про наступне:

1. Андріївська церква залишається у власності держави і надалі перебуватиме на балансі Національного заповідника «Софія Київська».

2. Реставрацію Андріївської церкви буде продовжено до її повного завершення.

3. Весь штат пам’яткоохоронців Національного заповідника буде і надалі продовжувати свою роботу, виконуючи вимоги пам’яткоохоронного законодавства.

4. З представниками Церкви Вселенского Паріархату буде укладено договір про користування пам’яткою відповідно до чинного українського законодавства.

5. Андріївська церква після завершення реставрації буде знову відкрита для відвідувань.

Національний заповідник «Софія Київська» має достатній досвід співпраці з представниками церков різних конфесій (Кирилівська церква, Тепла Софія) для того, щоб забезпечити гідне існування нашої пам’ятки – Андріївської церкви".