На Чернігівщині заарештували злочинців, які катували та вимагали гроші у родини священика

У Чернігівській області заарештували злочинців, які за допомогою тортур вимагали гроші і пограбували родину священика в Чернігівській області.

Як повідомляє "Сьогодні", грабіжників шукали кілька місяців. В кінці липня вони увірвалися в будинок священнослужителя і вимагали від нього віддати десять тисяч доларів. Щоб отримати гроші, злочинці били чоловіка з дружиною по голові і застосовували проти них сльозогінний газ. П'ятирічного онука зловмисники замкнули у сусідній кімнаті. Після цього грабіжники винесли з будинку 11 тисяч гривень, 200 доларів і прикраси. Після цього, вони зникли на викраденому у священика автомобілі.

"Двоє з них – вихідці з Черкаської області, один – місцевий житель, він – організатор", – розповів Сергій Бриль, речник управління Національної поліції в Чернігівській області.

Поліція кваліфікувала напад як розбій. Наразі злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, недавно в Дніпрі невідомі пограбували місцевого жителя. Грабіжники увірвалися в будинок, застосувавши до чоловіка фізичну силу, дізналися, де він ховає гроші. Забравши 3 тисячі доларів США, зловмисники втекли на автомобілі.