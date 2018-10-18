У Львові відкривається виставка-продаж ікон Богородиці

У Львівському музеї історії релігії 18 жовтня о 16.00 відкривається виставка ікон Божої Матері.

Про це повідомляє galinfo.com.ua з посиланням на прес-службу Львівського музею історії релігії.

Це 177 робіт намальованих учнями 14 жовтня на майстер-класі «Малярство на склі ікони Покрови». Протягом двох тижнів у Музеї триватиме благодійний аукціон, де кожен бажаючий зможе викупити ікону.

Виручені кошти будуть направлені на лікування учасника 24 ОМБр імені короля Данила.