У Львові відкривається виставка-продаж ікон Богородиці
13:45, 18 жовтня 2018Суспільство
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Львівський музей історії релігії / Wikimapia
У Львівському музеї історії релігії 18 жовтня о 16.00 відкривається виставка ікон Божої Матері.
Про це повідомляє galinfo.com.ua з посиланням на прес-службу Львівського музею історії релігії.
Це 177 робіт намальованих учнями 14 жовтня на майстер-класі «Малярство на склі ікони Покрови». Протягом двох тижнів у Музеї триватиме благодійний аукціон, де кожен бажаючий зможе викупити ікону.
Виручені кошти будуть направлені на лікування учасника 24 ОМБр імені короля Данила.
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